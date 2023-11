Mutmaßlich Geste türkischer Rechtsextremisten gezeigt – Thüringer Polizist suspendiert

Die Ermittlungen gegen ein Thüringer Polizisten dauern an. Er soll einen rechtsextremistischen türkischen „Wolfsgruß“ gezeigt haben (Symbolbild).

Erfurt. Ein Thüringer Polizist, der den türkischen „Wolfsgruß“ gezeigt haben soll, ist vom Dienst suspendiert worden. Es wurde zudem ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Ein Thüringer Polizist, der den türkischen „Wolfsgruß“ gezeigt haben soll, darf vorerst nicht mehr zum Dienst erscheinen. Über die Suspendierung hinaus sei auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, teilte die Thüringer Polizei am Montag mit. Der Beamte erhalte zunächst weiter seine Bezüge.

Zuvor hatte ein Foto auf der Plattform X (vormals Twitter) kursiert, das den Polizisten dabei zeigen soll, wie er in einem Dönerladen in Arnstadt mit dieser Geste posiert. Der „Wolfsgruß“ ist ein bekanntes Symbol der rechtsextremistischen türkischen „Ülkücü“-Bewegung. Bei ihm werden Zeigefinger und kleiner Finger in die Höhe gestreckt, die anderen Finger bilden eine Art Schnauze.

Dem abgebildeten Kollegen wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich zu dem Vorfall zu äußern.



Darüber hinaus wurde ihm das Verbot, die Dienstgeschäfte zu führen, ausgesprochen (Suspendierung) und es wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. https://t.co/Ci0lc9TsoM — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) November 27, 2023

Ob der Mann tatsächlich aus rechtsextremer Gesinnung gehandelt habe, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte ein Polizeisprecher. Der Beamte habe sich zur Sache geäußert, Details nannte der Sprecher aber nicht. Wie lange die Suspendierung und das Disziplinarverfahren dauerten, könne er nicht abschätzen. Als härteste Maßnahme könne der Beamte komplett aus dem Polizeidienst entfernt werden.

