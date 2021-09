Frau am Sonntag tot in Wohnung aufgefunden

Röhmhild Eine 33-Jährige wurde am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Südthüringen aufgefunden. Das berichtet die Polizei.

Am Sonntag, den 19.09.2021 wurde laut Polizei eine 33-jährige Frau gegen 17:00 Uhr tot in ihrer Wohnung in Römhild aufgefunden. Die Umstände ihres Todes wurden durch die Kriminalpolizei der KPI Suhl und dem Landeskriminalamt Thüringen untersucht.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen konnten ausgeschlossen werden.

