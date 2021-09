Frau aus Kaulsdorf verliert 30.000 Euro an Enkeltrick-Betrügerin

Fischersdorf/Kaulsdorf. Auf eine Enkeltrick-Betrügerin fiel eine 77 Jahre alte Frau in Kaulsdorf herein. Die Unbekannte konnte 30.000 Euro erbeuten.

Eine 77-Jährige aus dem Bereich Fischersdorf/Kaulsdorf meldete sich am Mittwochnachmittag bei der Saalfelder Polizei und teilte mit, auf einen Einkeltrick-Betrug hereingefallen zu sein. Demnach verlor die Geschädigte Bargeld im Wert von 30.000 Euro an eine ihr unbekannte Frau. Es stellte sich heraus, dass eine Frau telefonisch Kontakt zu der Seniorin aufgenommen hatte und sich ihr Vertrauen als Enkelin in Geldnot erschlichen hatte.

Trotz mehreren Warnungen ihrer Bank hob die 77-Jährige die geforderte Summe ab und übergab sie persönlich an die Frau, die sich nach der Geldübergabe unerkannt aus dem Staub machen konnte. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche im Laufe des Mittwochs, insbesondere in der Mittagszeit, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Fischersdorf/Kaulsdorf bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anmerkung der Polizei: In mehreren Meldungen wurde auf die gegenwärtig kursierende Betrugsmasche hingewiesen und davor gewarnt. Geben Sie keinesfalls am Telefon Auskunft über Vermögen, Bargeldverstecke oder persönliche Daten. Wenden Sie sich unverzüglich an die nächste Polizeidienststelle oder kontaktieren Sie bei dubiosen Anrufen von angeblichen Enkeln, angeblichen Polizeibeamten oder Landeskriminalamts-Mitarbeitern Familienangehörige oder Bekannte.

Passend zum Thema