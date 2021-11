Frau bei Unfall verletzt - Drei Autos beschädigt - Weihnachtsbaum schwarz gefällt

Die Meldungen der Polizei für Thüringen.

Zu spät bemerkt

Zu einem Auffahrunfall kam es Sonntagnachmittag in der Dornburger Straße in Jena. Ein VW, welcher stadtauswärts fuhr, musste bremsen. Ein dahinterfahrender Kia-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf dem VW auf. Durch die Kollision wurde die 38-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt.

Drei Autos beschädigt

Drei Fahrzeuge fielen der Zerstörungslust eines Unbekannten am Jenaer Carl-Zeiss-Platz zum Opfer. Dies wurde am Sonntagmorgen der Polizei in Jena durch einen Zeugen mitgeteilt. Der oder die Täter schlugen oder traten die Außenspiegel der Fahrzeuge ab und entfernten sich anschließend unerkannt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weihnachtsbaum schwarz gefällt

Ein am Waldrand stehender Pkw, in dem eine Person saß, wurde am Sonntagabend in Freienorla festgestellt. Nachdem die Beamten den 42-jährigen Fahrzeuginsassen kontrollierten, stellten die Beamten fest, dass der Mann einen zwei Meter hohen Nadelbaum gefällt hat. Die Tanne, welche im Revier Hummelshain stand, sollte scheinbar als Weihnachtsbaum herhalten. Doch leider fehlt dem 42-Jährigen jegliche Genehmigung zum Fällen. Statt einem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer hat der Mann nun eine Anzeige in der Tasche.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen