Frau belästigt: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Oberhof

Oberhof. Für einen Mann endete der Abend im Gefängnis.

Die Polizei wurde Dienstagabend über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Oberhof informiert. Ein Gruppe Heranwachsender besuchte laut Polizei zuvor eine Bar in Oberhof. Hier wurden diese von einem 44-Jährigen angesprochen. Während des Aufenthalts im Lokal belästigte der Mann eine junge Frau aus der Gruppe. Dies sorgte für ordentlich Zündstoff.

Anschließend geriet der Mann mit den Begleitern der Frau außerhalb der Bar in einen Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die Beamten nahmen mehrere Anzeigen auf und stellten zudem fest, dass gegen den 44-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen