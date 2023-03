Frau erschreckt sich vor Spinne im Auto - Wagen gerät in Gegenverkehr

Eine Autofahrerin hatte sich so sehr vor dem achtbeinigen Tier erschreckt, dass sie von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet.

Nordhausen. Eine Autofahrerin ist bei Nordhausen von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Schuld an dem Unfall soll eine Spinne gewesen sein.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine Spinne einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ausgelöst haben. So soll der Achtbeiner einer Frau über den Arm gelaufen sein, so dass sie in Panik und in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Auto zusammenstieß.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.