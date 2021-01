Frau fährt für Bier mit über 3 Promille an Tankstelle in Saalfeld/Gorndorf

Die 38-Jährige wurde von der Polizei an ihrer Wohnadresse angetroffen. (Symbolbild)

Saalfeld/Gorndorf. Mit über 3 Promille hatte sich eine 38-Jährige in Saalfeld/Gorndorf Bier von einer Tankstelle besorgt, ehe sie Besuch von der Polizei bekam.

Am Mittwochnachmittag teilte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Saalfeld/Gorndorf der Polizei per Telefon mit, dass soeben eine augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin bei ihm Bier gekauft hatte.

Anhand des KfZ-Kennzeichens konnte die Frau an ihrer Wohnanschrift von der Polizei angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die 38-Jährige musste eine doppelte Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, da bei ihr der weitere Alkoholkonsum nach der Autofahrt zur Tankstelle nicht ausgeschlossen werden konnte.

Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden zudem von der Polizei sichergestellt.

