Eine Zeugin alarmierte die Polizei in Stadtroda (Symbolfoto).

Frau findet bewegungslosen Mann in Auto im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis. Eine Frau ist auf ein abgestelltes Auto in Dorna aufmerksam geworden. Im Inneren saß ein Mann, der keine Lebenszeichen zeigte.

Etwas länger auf die Ankunft in den heimischen vier Wänden musste am Montagabend eine 38-Jährige im Saale-Holzland-Kreis warten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sei der Autofahrerin in Dorna ein Citroen aufgefallen, in dem ein Mann saß, der sich nicht bewegte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach mehreren Aufweckversuchen durch Klopfen gegen die Fahrerscheibe öffnete der Mann die Fahrertür. Es fielen mehrere leere Flaschen Alkoholika aus dem Fahrzeug. Trotzdem startete der Mann sein Fahrzeug, was jedoch erst nach mehreren Versuchen gelang. Zügig setzte er sich in Richtung Bollberg in Bewegung.

Die Frau fuhr ihm hinterher und informierte die Polizei in Stadtroda. Nachdem die Fahrt über Mörsdorf wieder in Richtung Stadtroda ging, stoppte die Polizei das Fahrzeug in Quirla.

Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein, die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme im Krankenhaus und die fällige Anzeigenfertigung waren die logischen Konsequenzen des berauschten Ausfluges.