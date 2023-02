In Saalfeld ist die Polizei bei einem Einsatz von einer Frau angegriffen worden. (Symbolfoto)

Frau in Saalfeld-Gorndorf greift mit Wasserkocher an und beißt Polizistin

Eine 39 Jahre alte Frau soll im Saalfelder Ortsteil Gorndorf einer Beamtin in den Arm gebissen haben. Auch eine durchaus ungewöhnliche "Waffe" kam zum Einsatz.

Bei einem Polizeieinsatz im Saalfelder Stadtteil Gorndorf ist am Mittwochnachmittag eine Polizistin von einer 39 Jahre alten Frau gebissen worden. Laut Polizeimeldung rückten die Beamten aus, weil eine Frau während eines Kurses andere Teilnehmer angegangen habe und die Örtlichkeiten nicht verlassen wollte.

Nun sollten die Beamten das Hausverbot durchsetzen. Dagegen wehrte sich die 39-Jährige und nutzte für ihre Attacke einen im Betrieb befindlichen Wasserkocher. Anschließend habe die Frau eine Beamtin in den Oberarm gebissen. Die Wunde wurde in einer Klinik behandelt. Die Frau wurde unter Polizeibegleitung in die Psychiatrische Abteilung der Thüringen Kliniken gebracht.

