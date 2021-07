Frau kommt in Jena mit dem Auto von der Straße ab

Jena. Mit ihrem Auto von der Straße abgekommen ist eine 27-jährige Autofahrerin in Jena. Sie und ihre Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall.

Am Mittwochvormittag kam es in Jena zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 27-jährige Pkw-Fahrerin auf der Stadtrodaer Straße in Richtung Zentrum unterwegs.

Hier kam sie aus bisher noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Anschließend geriet ihr Auto ins Schlingern und kam erst im Straßengraben zum Stehen.

Beide Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Das Auto der 27-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.