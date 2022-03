Frau nach Unfall bei Kleinberndten schwer verletzt

Kleinberndten. Eine 71-Jährige kommt mit ihrem Fahrzeug von der Straße bei Kleinberndten ab.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der Landesstraße zwischen Friedrichslohra und Kleinberndten. Eine 71-Jährige befuhr die Straße in Richtung Kleinberndten, als ihr Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Bäumen kollidierte. Die Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.