Frau randaliert in Bankfiliale – Polizei fesselt 37-Jährige

Mit dem Ergebnis des Geldabhebungsversuchs scheinbar unzufrieden, geriet eine 37-Jährige am Freitagmittag in der Postbankfiliale am Anger in Rage. Wie die Polizei mitteilte, schrie die Frau laut herum und warf diverse Werbeaufsteller um.

Ein Bankkunde habe eingegriffen und die 37-Jährige zunächst halbwegs unter Kontrolle gebracht, während ein Bankmitarbeiter die Polizei rief.

Nach Eintreffen der Polizisten rastete die Frau erneut aus. Neben derben Beleidigungen gegenüber den Beamten habe sie sich derart aggressiv verhalten, dass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden musste, so die Polizei.

Die Frau sei unter polizeilicher Begleitung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht worden. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

