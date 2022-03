Eine Frau randalierte in einem Geschäft in Gera und wurde handgreiflich (Symbolbild).

Frau schlägt Verkäuferin in Gera ins Gesicht

Gera. Eine Frau betritt einen Laden in Gera trotz bestehenden Hausverbots. Sie schreit laut herum – und schlägt dann zu.

Mit einem Schlag ins Gesicht hat eine Frau in Gera eine Verkäuferin leicht verletzt. Die Täterin betrat laut Polizei am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ein Geschäft in der Heinrichstraße. Schon das hätte sie nicht machen dürfen – denn gegen sie liegt ein gültiges Hausverbot vor. Drinnen schrie die Frau laut herum.

Als die Verkäuferin die Polizei rief, wurde sie zur Zielscheibe. Mit einem Schlag ins Gesicht verletzte die Täterin sie. Die Frau wurde allerdings wenig später von den Ordnungshütern des Ladens verwiesen. Eine ärztliche Behandlung der Verkäuferin war nicht notwendig. Jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die Schlägerin.