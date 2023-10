Frau stiehlt Waren im Wert von über 500 Euro und schlägt erneut zu

Meiningen Mit Waren im Wert von über 500 Euro im Einkaufswagen wollte eine Frau in Meiningen ohne zu zahlen verschwinden. Am Samstag versuchte sie diese Masche erneut.

Gleich zwei Ladendiebstähle in Meiningen gehen auf das Konto einer 36-Jährigen. Nach Polizeiinformationen war die Frau mit einer bislang unbekannten männlichen Person am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße unterwegs. Dort füllten sie den Warenkorb und liefen durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen, flüchteten beide in Richtung Stadtzentrum. Eine eingesetzte Polizeistreife konnte die Frau am Meininger Bahnhof stellen. Von ihrem Begleiter fehlte jede Spur. Eine Woche zuvor versuchte sie bereits Waren im Wert von über 500 Euro aus einem Laden zu stehlen. Der Marktleiter folgte Ihr und sprach sie an, worauf sie die Beute stehen ließ und wegrannte. Überwachungskameras zeichneten beide Diebstähle auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.