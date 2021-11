In der Wohnung starb eine 72-Jährige.

Frau stirbt bei Feuer in Wohnung - Brandursache ermittelt

Wasungen. In den Flammen einer brennenden Wohnung starb in Wasungen eine 72 Jahre alte Frau. Die Brandursache konnte nun ermittelt werden.

Samstagmorgen brannte es in einem Wohnhaus in Wasungen. Dabei kam für eine 72-Jährige jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Experten der Suhler Kriminalpolizei nahmen am Montag die Ermittlungen zur Brandursache auf. Demnach konnten sie feststellen, dass sich das Feuer durch das Betreiben eines Ofens entzündet hat. Durch die Flammen entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

