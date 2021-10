Meiningen. Außerdem meldet die Polizei einen weiteren Unfall am Wochenende auf der A71.

Audi-Fahrer baut Auf A72 alkoholisiert Unfall

Kurz vor der bayerischen Landesgrenze auf der A 71 waren ein Pkw und ein Wohnanhänger-Gespann am Sonntagnachmittag bei einem Unfall beteiligt. Der Fahrer eines Audi A6 wollte auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt nach der Anschlussstelle Rentwertshausen am Beginn einer Baustelle ein Wohnwagengespann überholen. Dabei kollidierte der Pkw aber seitlich mit dem Wohnanhänger. Verletzt wurde niemand. Allerdings stellten die Polizisten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest.

Ein Atemalkoholvortest ergab am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde Anzeige gegen den Fahrer des Audis wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall war Schaden in Höhe von insgesamt 4.000 EUR entstanden.

Frau überschlägt sich bei A71-Abfahrt und wird verletzt: Rund 50.000 Euro Schaden

Samstagabend gegen 19.35 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Audi auf der A 71 an der Abfahrt Meiningen-Süd in einen Unfall verwickelt. Die Frau war zuvor in Richtung Sangerhausen gefahren und wollte an der Anschlussstelle Meiningen-Süd die Autobahn verlassen. Dabei kam die Frau aber mit ihrem Fahrzeug links ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, durchfuhr einen Wassergraben und prallte gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich dann und blieb auf dem Dach liegen.

Die Frau konnte das Autowrack selbst verlassen, musste aber ins Krankenhaus gebracht werden. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen, welche im Labor untersucht wird, die möglicherweise Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben könnten. Zudem wurde der Führerschein durch die Polizei sichergestellt. Der Audi wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Der Schaden wurde mit insgesamt 50.000 EUR beziffert.

