Frau verliert bei Regen Kontrolle über Auto - Zwei Schwerverletzte

Eine 59 Jahre alte Frau hat mit ihrem Skoda Fabia Freitagnachmittag bei Regen die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich mit ihrem Auto überschlagen. Die Fahrerin und ihre 67 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beide wurden am Freitag in ein Krankenhaus gebracht und seien nicht lebensbedrohlich verletzt, hieß es.

Die beiden Frauen waren zwischen Waltershausen und Langenhain unterwegs, als sie mit dem Auto in einer Rechtskurve von der Straße abkamen. Auf einem angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug. Ein Hund, der ebenfalls im Auto war, überstand den Unfall unbeschadet.

