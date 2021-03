Frau von Auto erfasst – Fahrer setzt Schwerverletzte bei Apotheke ab

Suhl. Ein Autofahrer hat in Suhl eine Rentnerin angefahren und sie danach schwer verletzt an einer Apotheke abgesetzt. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon. Die Polizei ermittelt.

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Montagvormittag gegen 9.50 Uhr im Steinweg von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war in Suhl von einem rückwärtsfahrenden Lieferfahrzeug erfasst worden und dabei auf ihr Gesicht gefallen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Ein Passant habe der Rentnerin aufgeholfen und sie dem unbekannten Fahrer übergeben, der mittlerweile ausgestiegen war. Dieser brachte die Frau daraufhin zu einer Apotheke, wo sie zunächst versorgt worden sei. Der Fahrer sei anschließend davon gefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Da die Frau jedoch starke Schmerzen im Gesicht gehabt habe, sei sie am frühen Montagabend ins Krankenhaus gegangen und dort stationär aufgenommen worden.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den helfenden Passanten sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können.

