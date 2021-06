Frau von Fremdem auf offener Straße vergewaltigt

In Dingolfing in Bayern wurde eine Frau auf offener Straße vergewaltigt (Symbolbild).

Eine 38-Jährige ist gestern Abend in Dingolfing auf dem Heimweg auf offener Straße vergewaltigt worden. Ihr Mann verfolgte den Täter noch 500 Meter weit.

Eine Frau ist im bayerischen Dingolfing von einem Fremden auf offener Straße vergewaltigt worden.

Die 38-Jährige war am Montagabend kurz vor 22 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sich nahe einer Aral-Tankstelle in der Bahnhofstraße ein Unbekannter näherte und sie küssen wollte, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Die Frau drehte sich demnach weg. Der Mann zog die Frau an sich heran und vergewaltigte sie.

Ehemann verfolgte Täter 500 Meter weit

Sie verständigte telefonisch ihren Ehemann, der hinzu kam und den Täter noch etwa 500 Meter weit verfolgte, bis er ihn aus den Augen verlor. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Mann, jedoch erfolglos.

Die Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

etwa 175 Zentimeter groß

dunkle Hose, dunkles T-Shirt

ungepflegte Zähne und Bart

dunkle braune kurze Haare, braune Augen

leicht untersetzte Figur

roch nach Alkohol

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0871 9252 0 zu melden.

