Neustadt. Ein Fallensteller treibt in Neustadt am Harz sein Unwesen. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos vom Fangeisen und hofft auf Zeugenhinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fuchs im Fangeisen: Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen

Die Nordhäuser Kriminalpolizei fahndet intensiv nach dem Fallensteller, der in der Region um Neustadt am Harz mindestens ein Fangeisen ausgelegt hatte. Am 28. Januar war ein Fuchs mit seinem Vorderbein in ein Tellereisen geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Neustädter entdeckten das schwer verletzte Tier auf einem Grundstück in der Ellricher Straße. Ein Jagdpächter erlegte schließlich das Tier, um es von seinen Leiden zu erlösen.

Die Nachricht von diesem Vorfall hat viele Tierfreunde in Thüringen empört. Nicht nur sie hoffen, dass der Tierquäler gefunden wird.

Über das Tellereisen versuchen nun die Ermittler an den oder die Täter zu gelangen. Die Kripo sucht Zeugen und fragt: Wer hat solch eine Falle in Neustadt/Harz oder in der Umgebung schon einmal gesehen? Wer kann Angaben zur Herkunft dieses Tellereisens machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.