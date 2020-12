Der Feuerlöschteich oberhalb des Kinderheimes und Kindergartens in Ranis mit Polizeiabsperrungsban.

Ranis. Anfang Dezember war in Ranis im Saale-Orla-Kreis ein fünfjähriges Kind in einen Feuerlöschteich gestürzt. Nun ist der Junge im Krankenhaus gestorben.

Fünfjähriger aus Ranis nach Sturz in Feuerlöschteich gestorben

Der fünfjährige Junge, der am frühen Abend des 1. Dezember in den Feuerlöschteich oberhalb des Kinder- und Jugendheimes Ranis gestürzt ist und nach seiner Bergung wiederbelebt werden konnte, ist am 10. Dezember im Universitätsklinikum Jena verstorben.

Entsprechende Hinweise bestätigte am Montag die Staatsanwaltschaft Gera. Ob und inwiefern bei dem Vorfall ein strafrechtlich relevantes Handeln vorliegen könnte, sei nach wie vor noch in der Prüfung.