Fünfjähriger verletzt - Einbrecher scheitern an Apotheken-Tür - Feuerwehreinsatz

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Fünfjähriger bei Zusammenstoß verletzt

Am Roten Berg kam es Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall von einem Fahrradfahrer und einem Kind. Der 5-jährige Junge lief über die Straße, in Richtung A.-Delp-Ring. Der 39-jährige Radfahrer und das Kind stießen zusammen, woraufhin der Junge stürzte und leicht verletzt wurde. Der Radfahrer war mit über 2 Promille erheblich alkoholisiert. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

E-Scooter-Fahrer verliert Kontrolle

Donnerstag früh geriet ein betrunkener 28-Jähriger mit seinem E-Scooter auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Baumerstraße in die Schienen. Der Mann verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte gegen ein geparktes Auto. Die Scheibe des Fahrzeuges ging kaputt, die Stoßstange wurde ebenfalls beschädigt. Der Betrunkene wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von knapp 1,8 Promille.

Einbrecher scheitern an Apotheken-Tür

In der Erfurter Innenstadt versuchten vergangene Nacht Diebe, in eine Apotheke einzubrechen. Die Unbekannten beschädigten eine Tür, gelangten aber nicht in die Räume. Sie lösten Alarm aus, Zeugen bemerkten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Kellertür angezündet: Feuerwehr im Einsatz

Unbekannten steckten in der Nacht zu Donnerstag eine Kellertür am Erfurter Drosselberg in Brand. Mieter des Mehrfamilienhauses hatten den Geruch bemerkt und Feuerwehr und Polizei informiert. Durch die Feuerwehr konnte der Brand sofort gelöscht werden, so dass ein Schaden von wenigen hundert Euro entstand. Wer das Feuer gelegt hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Polizei nimmt in Erfurt renitenten Schwarzfahrer vorläufig fest

Bewohnerin und sieben Polizisten bei Hausbrand in Erfurt verletzt