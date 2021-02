Fünfjähriges Kind findet Feuerzeug und verursacht fast Katastrophe

Fambach Glück im Unglück hatte eine Familie im Landkreis Schmalkalden-Meiningen als ein fünfjähriges Kind einen Brand in der Wohnung verursachte.

Wahnsinnig viel Glück hatte eine kleine Familie in Fambach im Landkreis Schmalkalden-Meiningen am Dienstagmorgen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe das fünfjährige Kind der Familie beim Spielen im Wohnzimmer ein Feuerzeug gefunden und unbeobachtet mehrere Kerzen angezündet. Von einer Kerze habe das Feuer unmittelbar auf die trockene Wäsche, welche auf einem Wäscheständer hing, überegriffen.

Das Kind flüchtete sich zur Mutter und die sorgte dafür, dass alle Bewohner das Haus verließen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich nur auf den Wäscheständer und auf einen Teil des Fußbodens beschränkte. Wie durch ein Wunder blieb das Kind unverletzt, es wurde lediglich durch den Rettungsdienst begutachtet.

Ein Schaden von 10.000 Euro entstand. Nach einem Tag lüften durfte die Familie zurück in ihre vier Wände.