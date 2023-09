Fußballfans hinterlassen lange Graffiti-Spur in Probstzella

Thüringens größtes Bauhaus-Denkmal, das Haus des Volkes in Probstzella, durch die verregnete Scheibe eines Regionalzuges fotografiert. Die gesamte Bahnhofstraße wurde am Wochenende offensichtlich durch Fußballfans mit Graffiti beschmiert.

Probstzella Schriftzüge und Zeichen des FC Rot Weiß Erfurt "zieren" den anderthalb Kilometer langen Weg vom Sportplatz bis zur Ortsmitte

Eine lange anderthalb Kilometer lange Graffiti-Spur haben offensichtlich Fußballfans bereits in der Nacht zum Sonntag in Probstzella hinterlassen. Wie die Polizei in Saalfeld erst am Freitag mitteilte, sei es im Bereich vom Sportplatz bis zur Ortsmitte (Bahnhofstraße) zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. "Es wurden mehrere Fensterscheiben von Wohnhäusern, Einkaufsmarkt, Bahnhof, Bushaltestellenhäuschen, Lampenmasten, Elektrokästen und ein Hotel mit schwarzen Schriftzügen und Zeichen des Fußballverein FC Rot Weiß Erfurt beschmiert", sagte ein Polizeisprecher.

Street Buddy für sicheren Schulweg beschädigt

Weiterhin wurde der orangefarbene Street Buddy der Thüringer Polizei, welcher am Geländer der Grundschule Probstzella in der Marktgölitzer Straße befestigt war, beschädigt. Der Street Buddy war zu Beginn dieses Schuljahres von der Polizei Thüringen der Grundschule Probstzella überreicht wurden und sollte den Schulweg der Grundschüler in Probstzella sicherer gestalten.

Zeugen, welchen Angaben zu den Sachbeschädigungen oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0244072 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden. Außerdem können sich die Zeugen auch bei den beiden Kontaktbereichsbeamten der VG Schiefergebirge melden. Die Kontaktbereichsbeamten sind unter Telefon 03671-561184 oder 036703-71969 zu erreichen.