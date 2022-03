Fußgänger aus Wasungen kommt nach Zusammenstoß schwer verletzt ins Krankenhaus

Wasungen. Am Dienstag ist es in Wasungen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fußgänger mit einem Auto zusammenstieß. Später stellte sich der Grund für die Unaufmerksamkeit des Fahrers heraus.

Am Dienstag ist es in der Straße am Markt in Wasungen zu einem Unfall gekommen. Gegen Vormittag wurde ein 85-Jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Senior erlitt laut Polizei durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Es stellte sich heraus, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Im Krankenhaus musste der Autofahrer dann noch Blut abgeben. Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfall.