Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Sollstedt. Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Sollstedt (Kreis Nordhausen) schwer verletzt worden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, ihr dreijähriges Kind leichte Verletzungen.

Ein Fußgänger ist am Freitagmorgen nach einem Unfall in Sollstedt schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein Lkw kurz nach 7 Uhr von der Halle-Kasseler-Straße nach links in den Friedeweg abgebogen. Unmittelbar danach betrat der 28-Jährige die Straße und wurde von einer Skoda-Fahrerin, die hinter dem Lkw auf der Halle-Kasseler-Straße fuhr, erfasst.

Die 32-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock, ihr 3-jähriger Sohn wurde leicht verletzt. Bei dem verletzten Fußgänger sei Alkohol festgestellt worden, ein Test ergab über 0,6 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

