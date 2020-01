Eine Fußgängerin wurde bei einem Unfall in Hildburghausen schwerst verletzt.(Symbolbild)

Hildburghausen. Eine Autofahrerin übersah die Frau in Hildburghausen beim Abbiegen und verletzte sie schwerst.

Fußgängerin bei Unfall in Hildburghausen schwerst verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußgängerin bei Unfall in Hildburghausen schwerst verletzt

Bei einer Kollision mit einem abbiegenden Auto ist eine 68-jährige Fußgängerin am Montagvormittag in Hildburghausen schwerst verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah eine 70-Jährige beim Rechtsabbiegen mit ihrem Auto die Fußgängerin, die bei Grün die Geschwister-Scholl-Straße überquerte.

Die verletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.