Ganoven brechen in Nordhausen in ein Gästehaus ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganoven brechen in Nordhausen in ein Gästehaus ein

Ein Gästehaus in der Parkallee in Nordhausen war in der Nacht zum Dienstag erneut das Ziel von Einbrechern, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Haus. Dort klauten sie vor allem Lebensmittel. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 1000 Euro.

In den zurückliegenden vier Monaten hatte es bereits vier Einbrüche in diesem Gästehaus gegeben, registrierte die Polizei. Nun erhoffen sich die Ermittler der Nordhäuser Kriminalpolizei Hinweise zu den Tätern dank einer Videoaufzeichnung, die ausgewertet werden soll.