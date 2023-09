Gartenlaube brennt im Kreis Nordhausen nieder: Polizei ermittelt, ob Brandstifter ihr Unwesen treiben

Sollstedt. Vier freiwillige Feuerwehren aus dem Kreis Nordhausen sind im Einsatz. Aber zu retten ist kaum noch etwas. Jetzt befasst sich die Polizei mit dem Vorfall.

Eine Gartenlaube stand am Freitagabend in Flammen. Ein Zeuge bemerkte den Brand kurz nach 19 Uhr in der Kleingartenanlage „Sparte Wippertal“, die sich südlich der Landesstraße 3080 zwischen Obergebra und Sollstedt im Landkreis Nordhausen befindet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer schon erheblich ausgebreitet, berichtet die Nordhäuser Polizei.

Der Gartenlaubenbrand am Freitagabend war für Sollstedts freiwillige Feuerwehr der 30. Einsatz in diesem Jahr. Foto: Feuerwehr Sollstedt

Vier freiwillige Feuerwehren sind alarmiert worden. So rückten die Einsatzkräfte aus Sollstedt, Rehungen, Wülfingerode und Niedergebra an. Zu retten war jedoch kaum noch etwas. Das Holzhaus brannte vollständig nieder. Gegenwärtig schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf mindestens 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Brandstiftung kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Nordhäuser Kriminalpolizei ermittelt.

