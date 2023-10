Eine Garage in Ohrdruf brannte am Freitagabend. (Symbolfoto)

Gas-Brand in Ohrdruf deckt mutmaßliches Diebesgutlager auf

Ohrdruf. Der Brand einer Garage hat die Polizei möglicherweise in ein Lager für Diebesgut geführt. Was die Beamten fanden:

Am Freitagabend hat der Brand einer Garage in der Ohrdrufer Strengestraße die Polizei womöglich zu einem Lager für Diebesgut geführt. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, ging gegen 20.32 ein Anruf bei der Feuerwehr über eine brennende Gasflasche einer Heizung ein. Die Kameraden hätten demnach den Brand schnell löschen und den Sachschaden gering halten können.

In der Garage fanden die Beamten dann allerdings neben nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern auch Straßenschilder mit unbekannter Herkunft und ein wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschriebenes KfZ-Kennzeichen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

