Gas und Bremse verwechselt: Auto muss nach Unfall in Suhl von Kran geborgen werden

Für die Polizei war es am Donnerstagabend ein außergewöhnlicher Einsatz: Ein Auto steckte halb in einer Böschung und halb auf einem Werbeschild fest.

Suhl. Weil er Gas und Bremse verwechselt hat, ist ein 78-Jähriger mit seinem Wagen halb auf einen Werbemast geraten. Für die Bergung rückte ein Kran an.

Mit dem Kran musste der Abschleppdienst Donnerstagabend einen VW aus seiner misslichen Lage an einem Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof" in Suhl befreien.

Der Fahrer des Autos, ein 78-Jähriger, hatte Gas und Bremse verwechselt, war über einen Grünstreifen gerauscht und schlussendlich an einen Werbemast geprallt. Der Wagen blieb halb in der Böschung und halb auf dem Werbeschild hängen.

Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.