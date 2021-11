Gasalarm in der Pfortener Straße: Rettungskräfte zunächst im Großeinsatz

Gera. Zwei Straßen wurden während des Einsatzes gesperrt.

Direkt nach dem Einsatz der Feuerwehr in Gera-Lusan gab es den nächsten Alarm am Donnerstag. Ein Großaufgebot der Geraer Feuerwehr fuhr in die Pfortener Straße aufgrund von Gasgeruch in einem Wohnhaus.

Mehrere Löschfahrzeuge, eine Vielzahl von Polizeikräften, Experten von THW und DRK waren vor Ort, ebenso vorbeugend die Leitung des Sanitätszuges Gera, falls es zur Evakuierung kommen sollte.

Mehrere Messungen im Haus konnten zunächst keinen Gasgeruch bestätigen. Jedoch wurde ein leichter beißender Geruch festgestellt werden. Der Einsatz war nach etwa 40 Minuten beendet.

Die Pfortener Straße sowie Plauensche Straße waren für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

