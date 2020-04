In einer Gartenanlage in Weida kam es zu einer Gasexplosion. (Symbolbild)

Weida . Der Versuch, einen Grill mit Propangas anzuzünden, hatte in einer Gartenanlage in Weida weitreichende Folgen.

Gasexplosion in Weidaer Gartenanlage

Am Samstagabend kam es in einer Kleingartenanlage in Weida zu einer Gasexplosion. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein 65-Jähriger versucht, mit einer Propangasflasche mit Brenneraufsatz seinen Grill zu entfachen.

Aus bisher ungeklärter Ursache entwich Gas und staute sich unter dem Carport. Als die Gaskonzentration hoch genug war, entzündete sich das angestaute Gas und es kam zur Explosion. Der 65-Jährige blieb bei der Explosion glücklicherweise unverletzt, sein Carport und ein angrenzender Sichtschutz hatten nicht so viel Glück und brannten ab.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit ca. 500 Euro beziffert.