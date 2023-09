Gastronomischer Betrug in Mühlhausen: Gäste fliehen ohne zu zahlen

Mühlhausen. Nachdem Gäste ihre Mahlzeit genossen hatten, verweigerten vier von ihnen die Bezahlung und verschwanden spurlos.

Am Mühlhäuser Steinweg betraten am Sonntagabend sechs Personen einen asiatischen Imbiss, um dort ihr Abendessen einzunehmen. Nachdem die Gäste das Essen verzehrt hatten, entfernten sich vier Personen der Gruppe, ohne die Gerichte zu bezahlen, in unbekannte Richtung.

Der Betreiber des Imbisses verständigte die Polizei und erstattete Anzeige gegen die Gäste, welche asiatische Speisen im Wert von über 30 Euro vertilgten.

