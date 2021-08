Zunächst gingen zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren aufeinander los. Dabei wurde der 33-Jährige mit einem Klappmesser an der Hand verletzt. Später mischten sich vier weitere Männer in die Rangelei ein.

Gefährliche Körperverletzung am Einkaufszentrum: Prügelei unter Betrunkenen in Meiningen

Meiningen. An einem Einkaufszentrum in Meiningen haben sich am Samstagnachmittag mehrere Betrunkene geprügelt. Bei ihnen wurden u.a. Alkoholpegel von deutlich über drei Promille festgestellt.

Am späten Samstagnachmittag hatten sich mehrere Personen hinter einem Einkaufszentrum in der Leipziger Straße in Meiningen aufgehalten. Zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren gerieten dabei gegen 16.30 Uhr in Streit und gingen aufeinander los. Der jüngere Mann verletzte den Älteren mit einem Klappmesser leicht an der Hand. Ein 35-Jähriger, der dem Verletzten helfen wollte, wurde wiederum vom Angreifer und drei weiteren Personen attackiert. Ihm wurde angeblich eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

Die Verletzten, die deutlich über drei Promille Atemalkohol hatten, informierten die Polizei allerdings erst später von ihrer Wohnanschrift aus. Die Täter waren da schon über alle Berge.

Daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Meiningen in Verbindung zu setzen.

