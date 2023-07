Gefährliches Autorennen auf B88 endet mit Unfall in Kahla

Orlamünde/Kahla. Die beiden Autofahrer erwarten jetzt Anzeigen wegen mehrerer Verkehrsdelikte. Die Polizei sucht außerdem Zeugen und mögliche Geschädigte.

Am Freitagmorgen lieferten sich zwei Autofahrer auf der B88 von Orlamünde bis Kahla ein Rennduell. Laut Angaben der Polizei überholten sich die Männer mehrfach gegenseitig an unübersichtlichen Stellen, drängelten sich zwischen Autos und überfuhren schlussendlich eine rote Ampel. Die Männer im Alter von 42 und 46 Jahren, die lediglich auf dem Weg zur Arbeit waren, kollidierten schlussendlich mit ihren Fahrzeugen in der Ortslage Kahla und kontaktierten kleinlaut die Polizei.

Während nun gegen die Beiden wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Nötigung ermittelt wird, sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte des waghalsigen Rennmanövers. Mindestens ein weißer Kleinwagen, dessen Fahrer noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, musste den beiden "Rennfahrern" ausweichen, jedoch geht die Polizei von mehr Betroffenen aus.

