In den Morgenstunden des Samstag fand in Sömmerda eine unangekündigte Großübung des Landkreises Sömmerda statt.

Sömmerda. Im Bereich Lämmerrieth, Gewerbegebiet „Am Unterwege“ von Sömmerda waren etwa 100 Einsatzkräfte am Samstagmorgen zugange

Gefahrgutunfall als Großübung

In den Morgenstunden des Samstags (23. November) fand in Sömmerda – am Lämmerrieth im Gewerbegebiet „Am Unterwege“ – eine unangekündigte Großübung des Landkreises Sömmerda statt.

Um 7.56 Uhr ging bei den Feuerwehren Sömmerda, Leubingen, und Frohndorf die Alarmierung zu einem Lkw-Unfall mit verletzter Person ein. Als die ersten Einsatzkräfte um 8.05 Uhr eintrafen, war – laut Szenario – schnell klar, dass es sich nicht nur um einen Lkw-Unfall handelte, sondern auch ein unbekannter Gefahrstoff austritt. Der Gefahrgutzug des Landkreises wurde nachalarmiert. Es waren beinahe 100 Feuerwehrleute aus Sömmerda, Frohndorf, Leubingen, Straußfurt, Weißensee, Elxleben, Kindelbrück, Großrudestedt und Kölleda sowie die Betreuungseinheit des DRK im Einsatz.