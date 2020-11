Gefangenentransport fährt auf Lkw auf: Beifahrer lebensbedrohlich verletzt

Die A73 war in Fahrtrichtung Coburg zeitweise voll gesperrt.

Suhl. Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 in Südthüringen ist ein Justizbeamter schwerst verletzt worden. Der Gefangenentransporter hatte zuvor einen Lkw gerammt.

Bei einem Unfall am Autobahndreieck Suhl ist am Dienstag gegen 13 Uhr der Beifahrer eines Gefangenentransports im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Transport mit einem Gefangenen und zwei Justizbeamten war bei der Überfahrt von der Autobahn 71 auf die A73 in Fahrtrichtung Coburg aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Beifahrer aus dem Fahrzeug befreien. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Gefangene einen Schock. Er musste über eine Notklappe aus der Zelle im Fahrzeug klettern und wurde von einem anderen Justizfahrzeug zum Weitertransport abgeholt.

