Gegen Hauswand, Fahrzeug, Schild und Hydranten gefahren - Unfallverursacher trotzdem uneinsichtig

Sonneberg. Obwohl die Polizei an seinem Auto eindeutig Unfallspuren entdeckte, bestritt ein 81-Jähriger den Vorfall, bei dem er gegen eine Hauswand, ein Fahrzeug, ein Schild und einen Hydranten gefahren war.

Am Dienstagnachmittag informierten Zeugen die Polizei über einen geflüchteten Unfallverursacher in der Bahnhofstraße in Sonneberg. Ein zunächst noch Unbekannter soll mit seinem Auto beim Rangieren zuerst gegen eine Hauswand, dann gegen ein abgestelltes Fahrzeug, ein Verkehrsschild und schließlich einen Hydranten gefahren sein. Anschließend fuhr er einfach los.

Dank des Kennzeichens fuhr die Polizei zur Anschrift des vermeintlichen Verursachers und entdeckte am Fahrzeug eindeutige Unfallspuren. Der 81-Jährige war jedoch sehr uneinsichtig und stritt alles ab. Gegen ihn wird nun ermittelt.

