Gerichtsbericht: Mitten in der Verhandlung zum Einsatz gerufen

Mühlhausen. Im Prozess um eine Gasexplosion am Pfingstmontag in Mühlhausen haben gestern drei als Zeugen geladene Feuerwehrleute den Gerichtssaal für zunächst unbestimmte Zeit verlassen. Mit den Worten "Brauchen Sie uns noch" verabschiedete sich das Trio. Ehe der Vorsitzende Richter Gerd Funke etwas sagen konnte, waren die Männer außer Haus. Ihr Ziel war ein brennender Bus am Mühlhäuser Stadtrand. Für 25 Minuten vergaßen sie ihre Zeugenladung und waren nur noch Feuerwehrleute. Da der brennende Motor schnell gelöscht werden konnte und nicht alle drei am Unfallort gebraucht wurden, konnten zwei Zeugen schnell zurückkehren.

"Wir sind von der schnellen Truppe", sagte ein 26-Jähriger bei der Ankunft zum doch erstaunten Richter. Nur der jüngste aus dem Trio – ein 21-Jähriger – kam 15 Minuten später. Er war am Einsatz direkt beteiligt gewesen. Die Einsatzleitstelle hatte den anderen recht schnell signalisiert, dass sie umkehren könnten. Die Beweisaufnahme konnte überraschend schnell fortgesetzt werden. Alle verfügbaren Mühlhäuser Feuerwehrleute hatten an jenem Unglücksabend mit der Gasexplosion in einem Wohngebiet der Stadt zu tun. Mit Dreh- und Steckleiter versuchten sie Menschenleben, Hab und Gut zu retten. Zwei Personen seien im Qualm zu sehen gewesen. Sekunden später nur noch eine – zu diesem Zeitpunkt war die Ehefrau des späteren Angeklagten wohl zusammengebrochen. Die 60-Jährige starb am Unglücksort an den Folgen eines hitzebedingten Schocks. Dem Angeklagten retteten die Feuerwehrleute das Leben – wohl gegen dessen Willen. Weitere fünf Personen in der anderen Doppelhaushälfte konnten rechtzeitig aus dem Haus flüchten. Sie verloren ihr Hab und Gut fast komplett. Löw: Können zufrieden in die Winterpause gehen Der 21-jährige Feuerwehrmann war es auch, der die fehlenden Schrauben an der Gasleitung entdeckte. Der Schutz des Nachbarhauses sei ihr dringlichstes Ziel gewesen. Retten konnten sie es wegen der enormen Schäden nicht.