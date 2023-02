Geschwindigkeitskontrolle: Fast 1000 Verstöße auf A4 bei Ronneburg

Ronneburg 974 Verstöße und 85 Fahrverbote: Das ist die Bilanz einer Kontrolle der Autobahnpolizei am Freitag auf der A4 bei Ronneburg.

Die Autobahnpolizei führte am Freitagnachmittag eine mobile Geschwindigkeitsmessung auf der A4 bei Ronneburg (in Fahrtrichtung Dresden) durch. Wegen Fahrbahnschäden ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf 100 km/h für Autos, und 60 km/h für Lkw, begrenzt.

Laut Polizei durchliefen 7337 Fahrzeuge die Messstelle - 974 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. 85 Fahrer haben nun mit einem Fahrverbot zu rechnen. Der schnellste Autofahrer war laut den Angaben mit 185 km/h unterwegs. Trauriger Spitzenreiter bei den Lkw war ein Fahrer, der mit 99 km/h gemessen wurde.

Das kommt nun auf die Fahrer zu

Den Pkw-Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Auf den Lkw-Fahrer kommen nun ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von mindestens 255 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

