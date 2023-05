Polizei stoppt ungewöhnliches Autogespann im Landkreis Nordhausen

Eine Fahrzeugkombination aus Pkw und angehängter Mülltonne war am Donnerstag zwischen Woffleben und Niedersachswerfen unterwegs.

Niedersachswerfen. Im Landkreis Nordhausen hat die Polizei ein außergewöhnliches Autogespann aus dem Verkehr gezogen. Das ist der Grund für die Idee.

Eine Fahrzeugkombination aus Auto und Mülltonne war am Donnerstagabend zwischen Woffleben und Niedersachswerfen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, hielten Beamte einen 86-jährigen Fahrer mit seinem Gespann an. Er erklärte, die Mülltonne sei voll und müsse an einer Entsorgungsstelle geleert werden.

Für die Fahrt zur Entsorgungsstelle machte sich der 86-Jährige die Beschaffenheit der Tonne zunutze und hängte sie kurzerhand an sein Fahrzeug an. Die Polizei beendete die Fahrt des Mannes.

Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Verkehrsteilnehmer durch das Gespann gefährdet.

