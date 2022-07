In Thüringen gestohlenes Wohnmobil in Polen gefunden – Hehlerbande zerschlagen

Bei der Durchsuchung einer Werkstatt in Polen wurde unter anderem ein Wohnmobil entdeckt, das in Thüringen gestohlen wurde.

In einer Werkstatt in einem Dorf bei Jelenia Gora (deutsch: Hirschberg) in Polen haben Polizisten Fahrzeugteile und Autos aus mehreren Diebstählen in Deutschland gefunden. Bei der Durchsuchung wurden vergangene Woche laut Polizei drei Männer festgenommen. Die Görlitzer Polizei teilte mit, dass alle drei zu dem Zeitpunkt einen in Niedersachsen verschwundenen Wagen zerlegten.

Die Polizei fand in der Werkstatt auch ein Wohnmobil, welches 2021 in Thüringen als gestohlen gemeldet wurde. Weiter fanden die Polizisten zwölf Autos.

Bei einer näheren Untersuchung konnten Teile von hochpreisigen Autos festgestellt werden, so die Polizei. Alle Wagen wurden zwischen April und Juli 2022 in Polen, Österreich, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geklaut.

Damit sei den Behörden ein Schlag gegen eine mutmaßliche Hehlerbande gelungen. Die Haftbefehle gegen die Männer wurden inzwischen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, die polnische Polizei ermittelt weiter.

