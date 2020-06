Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewalttätiger Gassigänger gesucht - Dixi-Toilette zerstört

Ermittlungen nach Körperverletzung

Die Polizei Gera sucht nach einem Mann, der auf einen 32-Jährigen einschlug. Beide waren am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Hainbergstraße mit ihren Hunden Gassi. Dabei gerieten in einen verbalen Disput, in dessen Folge der 32-Jährige von seinem Gegenüber mit Schlägen angegriffen und verletzt wurde. Der Unbekannte entfernte sich nach der Tat.

Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, korpulente Statur, Glatze, rötlicher Bart. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365/8290 zu melden.

Dixi-Toilette kaputt getreten

Gegen einen 21-Jährigen verhängten Polizeibeamte Mittwochabend eine Anzeige. Der junge Mann trat so lange gegen eine Dixi-Toilette, die auf einer Baustelle in der Schleizer Straße stand, bis diese beschädigt wurde und die sich darin befindliche Fäkalien ausliefen.

Weiterhin richtete der mit über 2 Promille alkoholisierte Mann seine offensichtliche Wut gegen den Außenspiegel eines geparkten Nissan und trat dagegen. Nach einer Fahndung wurde der Mann ausfindig gemacht und muss sich nun verantworten.

Einbrecher in Villa

Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, drangen Unbekannte in eine Villa in der Vollersdorfer Straße ein. Neben dem verursachten Sachschaden stahlen die Täter aus dem Haus dort befindliche Elektronikartikel und entkamen unerkannt. Wer etwas zum Vorfall beobachtet hat, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer: 0365/82341465.

Einbruchsversuch in Supermarkt

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag offenbar in einen Supermarkt hinter dem Südbahnhof einzubrechen. Jedoch misslang die Tat. Sie hinterließen aber diverse Beschädigungen an der Engangstür. Es werden Zeugen zur Tat gesucht. Telefon: 0365/82341465.

Seitenscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen Mittwoch in der Zeit zwischen 11.15 und 11.25 Uhr die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinter ein. Dieser war in der Wiesestraße abgestellt. Gestohlen wurde nichts aus dem Fahrzeug. Es werden Zeugen der Tat gesucht. Hinweise an 0365/8290.

