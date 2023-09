Gleisbauarbeiter veranstalten im Landkreis Nordhausen Grillabend und legen Bahnverkehr lahm

Die Bauarbeiter grillten in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen. (Symbolbild)

Wolkramshausen. Eine Grillaktion am Bahnhof im Landkreis Nordhausen führte zu einem Feuerwehreinsatz und vorübergehender Streckensperrung.

Nach den erfolgten Gleisbauarbeiten in der Nähe des Umspannwerks am Bahnhof Wolkramshausen bereiteten die anwesenden Arbeiter ihr Abendessen auf einem Grill zu. Dies geschah laut Polizei in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen. Ein Mitarbeiter, der die Kameraüberwachung des Streckenabschnitts einsah, bemerkte eine unklare Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr.

Um die Sicherheit der Einsatzkräfte und des laufenden Zugverkehrs zu gewährleisten, musste die Bahnstrecken um den Bahnverkehrsknotenpunkt Wolkramshausen vorübergehend gesperrt werden. Nachdem sich herausstellte, dass von dem Grill keine Gefahr für den Reiseverkehr ausging, wurde die Strecke wieder freigegeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.