"Glückstreffer" mit Schneeball beschert 13-Jährigem in Erfurt Anzeige wegen Sachbeschädigung

Vier Kinder im Alter von 13 Jahren machten sich am Mittwochabend einen Spaß daraus und bewarfen mit Schneebällen eine Hausfassade in der Tungerstraße in Erfurt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, zeigte sich einer der Jungen besonders zielsicher. Er warf seinen mit Kieselsteinen versehenen Schnellball durch ein offenes Fenster.

Das Wurfgeschoss traf einen Computerbildschirm. Dabei sei Sachschaden von mehr als 200 Euro verursacht worden. Der Dumme-Jungen-Streich endete am Ende mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung.