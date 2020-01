Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Unglück in Riechheim: Polizei nennt Ursache des Brandes

Die Ermittlungen zur Brandursache in Riechheim sind abgeschlossen. Ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Gotha teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass „möglicherweise fahrlässiger Umgang mit nachglühenden Stoffen“ den Vollbrand in einem Einfamilienhaus ausgelöst hat. Das bedeutet, dass die wahrscheinlich noch glühende Asche aus dem Ofen des Hauses die Ursache für das Unglück war. „Und wenn in der Nähe noch brennbare Stoffe gelagert sind, kann schnell ein offenes Feuer entstehen.“ Am Tatort selbst konnte allerdings nicht mehr festgestellt werden, welche brennbaren Stoffe in unmittelbarer Nähe den Großbrand ausgelöst haben. Auch die Frage, ob es eine Verpuffung oder Explosion gab, bleibt bis auf Weiteres offen.

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Der Brand des Wohnhauses in Riechheim (Ilmkreis), ist möglicherweise nach einer Verpuffung ausgebrochen. Foto: Sascha Fromm

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Bei dem Feuer in einem Einfamilienhaus hat es einen Toten gegeben. Eine Person habe sich nach bisherigen Erkenntnissen in dem Haus befunden und sei gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Foto: Sascha Fromm

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Haus in Riechheim, einem Ortsteil von Elleben, am Montagmorgen in Brand. Foto: Sascha Fromm

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Noch am Montagmittag war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Sascha Fromm

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Foto: Sascha Fromm

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Eine Gefahr für umliegende Häuser habe nicht bestanden. Anwohner waren wegen des Rauchs jedoch aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: Sascha Fromm

Prüfung ob Straftatbestand vorliegt Die Tatsache, dass bei dem Brand ein Mensch ums Leben kam, zieht nun aber weitere Ermittlungen der Polizei nach sich. Denn es wird geprüft, ob eventuell ein Straftatbestand vorliegt. „Dafür werden Beweise und Aussagen abgeglichen", erklärte der Sprecher. Nach den Ermittlungen zu einem möglichen Delikt wird dieses klassifiziert, heißt entsprechend eingeordnet, und an die Staatsanwaltschaft weiter gegeben. Dort wird letztlich entschieden, ob es zu einer Anklage oder zu einer Einstellung des Verfahrens kommt.