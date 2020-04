Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greiz: Kaputter Trabbi, fehlende Zaunpfähle und ein überfahrener Fuß

Jugendliche Randalierer in Greiz

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Jugendliche am Donnerstagabend in Greiz. Mit Steinen zerstörten sie die Verglasung einer Straßenlaterne in der Juri-Gagarin-Straße und traten gegen weitere Laternen, bis diese nicht mehr leuchteten. Von dort flüchteten sie, um denn in der Lessingstraße Steine auf die Motorhaube eines dort geparkten Volkswagen zu werfen.

Weiter auf der Flucht warf einer der Beteiligten noch die Fensterscheibe in der Jahnturnhalle ein. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise. Sie vermutet drei bislang unbekannte Jugendliche Täter – zwei Jungs und ein Mädchen. Hinweise nimmt die Polizei Greiz unter Telefon: 03661/6210 entgegen.

Trabbi in Weida beschädigt

Sicherlich frustriert musste ein 25-jähriger Trabant-Fahrer am Donnerstagabend feststellen, dass sein DDR-Fahrzeug beschädigt worden war. Er hielt nur kurz an einem Imbissgeschäft in Weidas Bahnhofstraße, um Essen zu holen, als er bei seiner Rückkehr gegen 20.30 Uhr feststellte, dass die originale Sonnenblende beschädigt worden war. Unbekannte hatten ein Stück von der außen angebrachten Blende heraus gebrochen. Anschließend waren sie geflüchtet. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise unter der oben angegebener Nummer entgegen.

Fußgängerin in Weida angefahren

Eine 17-jährige Fußgängerin wollte am Donnerstag gegen 10.45 Uhr die Neustädter Straße in Weida an der Ampel überqueren. Ein aus Richtung Innenstadt kommendes Fahrzeug missachtete das für ihn geltende Rotlicht und fuhr der Fußgängerin über den Fuß. Der Fahrer flüchtete unmittelbar, obwohl die 17-Jährige verletzt war. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Über Rot in Zeulenroda-Triebes

Ebenfalls über Rot fuhr eine 83-jährige Skoda-Fahrerin Donnerstagabend in Zeulenroda-Triebes’ Schopperstraße. Dabei musste sie einem Bus ausweichen, der von links die Kreuzung befuhr und prallte dabei gegen eine Ampel am Straßenrand. Sie wurde leicht verletzt, an Auto und Ampel entstanden Sachschaden.

Zaun und Pfähle fehlen in Braunsdorf

Zwischen 9. und 13. April entwendeten Unbekannte 25 Kunststoffpfähle, fünf Eisenpfähle mit Ringisolatoren und etwa 1000 Meter Weidedraht in Braunsdorf. Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03661/6210.

Erneut Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl