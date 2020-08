Größerer Polizeieinsatz - Frau ins Gebüsch gestoßen und mit Box geschlagen - Schornsteinfeger bestohlen

Mann stößt Fraus ins Gebüsch schlägt sie mit Lautsprecherbox

Am Freitag gegen 19.02 Uhr, stieß in Suhl, Am Bahnhof 26, ein Mann eine Frau in ein Gebüsch. In der Folge schlägt er noch mit einer Bluetooth-Lautsprecherbox ihr gegen den Kopf, ins Gesicht und den Mund. Die Frau wurde ambulant im Klinikum behandelt.

Mann gegen Kopf getreten

Am Samstag gegen 0.30 Uhr kam es in Suhl in der Rudolf-Virchow-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer zu Boden gestoßen und zusätzlich noch gegen den Kopf getreten.

Schornsteinfeger bestohlen

In der Zeit vom 13. August, 15 Uhr, bis zum 14. August, 7 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheiben eines Firmenfahrzeuges auf und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug der Schornsteinfegerinnung, welches durch den Fahrer in der Recklinghäuser Straße geparkt wurde. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann wird gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Größerer Polizeieinsatz in Meiningen

Einen größeren Polizeieinsatz in Meiningen löste am Samstag um 16.30 Uhr die Mitteilung über eine Schlägerei zwischen 5 bis 6 ausländischen Personen in der Anton-Ulrich-Straße/Obere Kaplaneigasse aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden mehrere Personen verschiedener Nationalitäten angetroffen. Nach ersten Ermittlungen kam es zunächst zwischen zwei Personen zu einer verbalen Streitigkeit, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Zwei Personen wurden leicht verletzt, die Tür eines Hauseinganges wurde beschädigt. Die Ermittlungen über die näheren Umstände dauern derzeit an.

Zeugen, welche Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden

Uneinsichtige Partygäste: Feier aufgelöst

In der Nacht auf Sonntag kam es in Meiningen, in der Georgstraße zu einer privaten Feier. Gäste des nahe gelegenen Hotels konnten aufgrund der lauten Musik nicht schlafen und informierten daraufhin die Polizei, die sich umgehend mit dem Veranstalter der Party in Verbindung setzte. Dieser wurde aufgefordert für Ruhe zu sorgen, was den Beamten auch zugesichert wurde.

Nach nur kurzer Zeit wurden die Beamten erneut um Hilfe gebeten, da die Musik wieder laut abgespielt wurde. Daraufhin wurde die Feierlichkeit aufgelöst, die Gäste gingen nach Hause, der Gastgeber muss mit einer Anzeige wegen ruhestörendem Lärmes rechnen.