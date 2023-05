Am Sonnabend Vormittag waren die verbliebenen Einheiten der Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten und dem Öffnen des Daches beschäftigt, während Statiker des THW die stark beschädigte Decke und das Dach des Objektes begutachteten. In Rudolstadt brach in der Nacht zum Sonnabend in der Freiligrathstraße ein Brand aus, bei dem die Kleinkunstbühne No. 8 nahezu komplett zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.